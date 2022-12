Ricardo La Volpe: 'Si Memo Ochoa va a buscar revancha es para demostrar lo que no ha hecho'

Tiene que aprovechar su segundo chance. La llegada de Memo Ochoa a Europa es inminente, pues se dio a conocer que el Salernitana de la Serie A cerró su fichaje sin costo, pues el arquero del Tricolor terminó su contrato con el América, quien ya le dedicó un mensaje de despedida y le deseo suerte en el Viejo Continente.

Es por eso que Ricardo La Volpe, quien convocó a Guillermo Ochoa a su primer Mundial en Alemania 2006, espera que demuestre lo que realmente puede hacer en el continente europeo, pues ya lo hizo en México y tiene que aprovechar esta segunda oportunidad para mostrarse.

“Si Ochoa va a buscar esa revancha es para demostrar lo que no demostró, que sí lo hizo en México. En Europa no lo hizo, no estuvo en grandes equipos, no ha tenido un performance correcto”, señaló el Bigotón para ESPN.

Asimismo, La Volpe comparó a Ochoa con Keylor Navas, el arquero costarricense que ganó todo con el Real Madrid. “Es un arquero que se mostró al mundo por las Copas Mundiales, sin embargo, tuve a Navas en Costa Rica y demostró su crecimiento en Madrid. A Ochoa eso le falta, crecer en Europa, sin duda alguna. Navas demostró quien es Navas”.

Cabe recordar que, de acuerdo con la prensa italiana, será este jueves 22 de diciembre cuando Memo Ochoa arribe al país de la bota para cerrar su contrato con el equipo que lucha para no descender en la Serie A.

Este será el regreso de Guillermo Ochoa al Viejo Continente tras su paso por América en la Liga MX donde no pudo conseguir ningún título desde 2019 que regreso a nuestro país tras su paso por el Standar de Leija de Francia.

