Reportan que Juan Reynoso no continuará al frente de la Selección de Perú

El empate a un gol entre la Selección de Perú y Venezuela fue el último partido de Juan Reynoso en el banquillo peruano, según los más recientes reportes de la prensa peruana. Por lo que se espera que en próximas horas se confirme la salida del estratega.

Reynoso llegó a la Selección Peruana en agosto de 2022, pero en seis fecha del clasificatorio de Conmebol solo ha sumado dos de 18 puntos disponibles, razón por la cual la Federación Peruana de Futbol (FPF), habría tomado la decisión de rescindir el contrato, mismo que tiene vigencia hasta diciembre de 2025.

El propio director técnico reveló este detalle previo al partido contra La Vinotinto. Por ello es que, de acuerdo con el diario El Comercio, la secretaria general de la FPF, Sabrina Martin, se reunió con el entrenador y su agente después del partido para iniciar las conversaciones de la rescisión de contrato.

De acuerdo con Gustavo Peralta, no han llegado a un acuerdo no por tema de dinero, sino porque Reynoso no quiere dejar el proyecto, además que los jugadores le han mostrado apoyo. Sin embargo, es el área deportiva de la FPF la que ya no respalda al estratega.

Como informamos ayer por la noche en #L1Radio, desde la FPF ya decidieron iniciar las acciones para que Juan Reynoso deje de ser el DT de la selección peruana. Perdió el respaldo del área deportiva y de los que toman decisiones.

Sin embargo, a esta hora, aún no existe acuerdo… pic.twitter.com/oqBlJRe0mo — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 22, 2023

Desde septiembre de 2022 a la fecha, Reynoso tiene 14 partidos dirigidos con la Selección de Perú, con siete derrotas, cuatro victorias y tres empates. En las Eliminatorias de Conmebol, no ha ganado un solo juego, con derrotas frente a Brasil, Chile, Argentina y Bolivia, además del empate sin goles frente a Paraguay y el de este martes ante Venezuela.

