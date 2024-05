Real Madrid le dice adiós a Toni Kroos con emotiva despedida en el Santiago Bernabéu

Jugó su último partido en Estadio Bernabéu. El duelo de este sábado significó el último de Toni Kroos en la casa del Real Madrid, dado a que el mediocampista alemán de 34 años dijo esta semana que se retirará tras el Campeonato Europeo.

Desde su llegada al equipo español en 2014, Kroos se convirtió en una de las grandes figuras del equipo blanco, ayudando al club ganar 22 títulos, incluyendo cuatro Copas de Europa y cuatro Ligas. Disputó un total de 464 partidos con la camiseta del Madrid a falta del encuentro ante Borussia Dortmund.

"El mejor momento es ahora. No quiero ir a un punto donde la gente piense por qué todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto. Y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento”, reveló Toni Kroos tras su anunció.

En el juego ante Real Betis, Real Madrid decidió homenajear al histórico futbolista, previo al inicio del partido. Kroos salió con la banda de capitán al terreno de juego, donde sus compañeros lo recibieron con un túnel de aplausos.

La afición merengue por su parte, puso una mega manta en una de las cabeceras del estadio con la imagen de Toni Kroos, acompañada por la frase “Gracias leyenda”.

El futbolista alemán agradeció el cariño de sus compañeros y todos los presentes en el Estadio Bernabéu casi llegando a las lágrimas. Desafortunadamente el equipo no pudo conseguir la victoria.

