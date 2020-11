Real Madrid: James Rodríguez mandó indirecta a Zidane y al club merengue

Ante la falta de oportunidades que le brindó Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, al mediocampista colombiano James Rodríguez, éste decidió abandonar la Casa Blanca para fichar por el Everton de la Premier League.

El inicio de campaña de Rodríguez con el conjunto de Merseyside ha sido el ideal de la mano del técnico Carlo Ancelotti, quien confió en el cafetalero como no lo hiciera Zidane, a quien le mandó una indirecta tras el juego ante el Manchester United.

"Él sabe cómo yo soy como actúo dentro y fuera del campo. Carlo fue lo justo para que yo pudiera venir para acá y fue un punto grande para que yo esté aquí. Los dos. Ambos. El club confío en mí cuando nadie más lo hizo. Siempre voy a estar agradecido con el club y con Carlo también", señaló James Rodríguez en entrevista con BT Sport.

Además, en la charla, Rodríguez confesó que estuvo cerca de vestir la playera del Manchester United, cuando era dirigido aún por Sir Alex Ferguson en el pasado, aunque el departamento de scouts de los Red Devils no le veía condiciones para jugar en buen nivel en la Premier League.

"Creo que fue en 2012. El club me ofreció algo, pero al final no sucedió por razones que desconozco. Pero bueno, el futbol siempre te lleva por el camino correcto, a un equipo donde realmente puedas jugar bien. Si no pasó, fue por una razón consistente. Tal vez no estaba listo para eso, o tal vez porque fui hecho para jugar con otro gran equipo. Al final, tuve la oportunidad de ir a Francia, y ese era el camino que podía seguir", confesó el sudamericano.

