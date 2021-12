El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, desveló en la rueda de prensa previa al partido frente al Cádiz que el belga Eden Hazard será titular, por primera vez desde el pasado 28 de septiembre, porque “lo merece” y no por las bajas que acumula el equipo.“Mañana es titular. Ha entrenado bien, tiene ganas y motivación. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece, no porque haya bajas”. dijo.

“No ha cambiado mentalmente. Cuando puede entrenar a nivel, está bien. El problema es que no siempre ha podido entrenar al 100% porque ha tenido problemas físicos. Mañana va a hacer un buen partido”, amplió. Un Hazard que en los diez partidos seguidos que suma el Real Madrid ha participado en tres, con solo 24 minutos. Aún así, Ancelotti asegura que está preparado y confía en que mejore en la segunda mitad de temporada.

“Está preparado por lo que ha mostrado en el entrenamiento. Es claro que la primera parte de la temporada ha sido afectado también porque en la delantera otros lo han hecho muy bien. No estaba acostumbrado a jugar por la derecha y he preferido alternar a Asensio y Rodrygo. Tiene todo para que pueda hacer una segunda parte de la temporada muy buena y útil para nosotros”, aseguró.



El técnico italiano recupera a Karim Benzema contra el Cádiz, pero tendrá las bajas de Marcelo, Asensio, Bale, Rodrygo y Lunin tras dar positivo en coronavirus y Luka Modric a pesar de resultar negativo ayer viernes, así como la de Dani Carvajal por molestias musculares.

Ancelotti valoró la situación de Modric, quien dio positivo el miércoles y resultó negativo el viernes. “Ha dado negativo, pero no ha entrenado. Está un poco cansado y ha tenido fiebre estos días. No va a jugar el partido de mañana. Después, hay que evaluar lo que dice la norma, si hay que esperar diez días o si con el negativo puede entrenar. Hay que aclarar este tema porque todavía no está claro”, comentó.

