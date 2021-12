Real Madrid: Con su mejor cosecha de puntos desde la temporada 2011-12

La dirección que Carlo Ancelotti le ha dado al Real Madrid no hace más que darles buenos resultados. Aún con el empate sin goles que sacaron ante el Cadiz, los Merengues no sumaban tantos puntos a estas alturas del torneo desde la temporada 2011-12.

Desde que José Mourinho estuvo al mando del Madrid, este equipo no registraba una cantidad tan favorable de unidades, al menos no hasta a Jornada 17 de LaLiga. Al momento, se consolidan como líderes del campeonato con 43 puntos, resultado de 13 victorias, cuatro empates y apenas una derrota, además de una decena de partidos sin ver el tropiezo y al menos hasta este momento no han perdido puntos en condición de locales.

Esta es la mejor racha desde la 'Liga de los Récords' que estableció Mourinho en la campaña 2011-12, misma en la que consiguieron su campeonato de liga número 32, 100 puntos totales y 121 goles. El torneo más cercano a igualar esta marca fue el 2013-14, cuando acumularon un total de 41hasta la Jornada 17.

Desde entonces las cifras variaban e incluso comenzaron a ir a la baja desde la temporada 2016-17, cuando sumaron 40 unidades. A partir de ahí no consiguieron volver a llegar a esa marca hasta el presente torneo, en el que incluso ya lo han superado con 43 puntos a su favor con seis puntos de ventaja frente al Sevilla, su más cercano contendiente.

