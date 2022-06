Real Madrid: Cicinho reveló que entrenó con los Merengues bajo los efectos del alcohol

Cicinho fue considerado como una de las más grandes promesas del futbol brasileño. Esto provocó que Real Madrid se fijara en él e incluso lo terminó fichando en el 2006. Sin embargo, el exjugador sudamericano no tuvo el desempeño que esperaba con los Merengues.

Y es que el exdefensor reveló que tuvo problemas de alcoholismo durante su paso con el conjunto madrileño, al grado de llegar ebrio a los entrenamientos. Asimismo, explicó cómo lo ocultaba.

"Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume. En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes", dijo en entrevista con EPTV.

Cicinho declaró que comenzó con la adicción a las bebidas alcohólicas durante su adolescencia, donde incluso le pedía a los mayores de edad que se lo compraran, pues era común ir a los clubes nocturnos con sus amigos.

"Cuando tenía 13 años, fue cuando probé el alcohol por primera vez, y ya nunca paré. Vivía en el campo y los fines de semana nos reuníamos con los amigos y salíamos a las plazas, discotecas. Yo pedía a los adultos que fueran a comprar y bebía a escondidas de mis padres y de la policía", dijo.

El exjugador de Brasil finalizó confesando que le pide disculpas constantemente a su hijo debido a que vivió esta situación cuando él era un niño.

"El alcohol te rodea de gente a la que le gusta ese estilo de vida, y la gente que te quiere de verdad queda excluida. Cuando agarran contra una pared y te dicen que no está bien, no quieres oírlo. Tengo un hijo de 15 años y siempre le estoy pidiendo disculpas. En ese momento él tenía dos años y ni siquiera lo entendía bien, pero en mi cabeza eso quedó grabado", sentenció.

