Real Madrid: Benzema, 'entre algodones' previo a duelo de Copa ante el Athletic

Karim Benzema se probará en el último entrenamiento antes del enfrentamiento del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés, correspondiente a los Cuartos de Final en Copa del Rey, para que, posteriormente, sea tomada la decisión de integrarlo para el XI inicial, esto hilado al informe que proporcione el cuerpo médico, para que Ancelotti visualice la mejor decisión, pues aseguró que no forzará a su jugador al no ser "una Final de la Champions".

"Todavía no lo sabemos porque, hasta ahora, Benzema ha hecho trabajo individual, tiene buenas sensaciones, por lo cual entrenará con el equipo y después tomaremos la decisión de si viaja y juega, hablaremos con los doctores.

"No se arriesgará, si el jugador tiene el alta médica, jugará, o lo hará otro", compartió, en rueda de prensa.

El técnico fue claro con la situación de Benzema, con tiempo bastante tras recuperarse de una lesión muscular, como para unirse a disputa del partido.

"No se trata de la Champions, ahí puedes arriesgar con un jugador, pero a mitad de temporada, no se tendrá riesgo de recaída. Benzema lo sabe y si no se encuentra bien, no va a jugar. En ese caso, no significa que queda fuera para el París Saint-Germain", explicó.

