Real Madrid: Anelka aseguró que vivió una 'pesadilla' en su paso como merengue

Nicolas Anelka tuvo un breve y complicado paso por el Real Madrid, donde asegura el exfutbolista que vivió una 'pesadilla' por diferentes cuestiones.

"Después de la rueda de prensa, fui al vestuario. Llegué primero, me senté, pero los jugadores se acercaban y me decían: 'Ese es mi sitio'. Yo decía: 'Oh, lo siento, ¿puedo sentarme aquí?'. Y aparecía otro jugador diciendo: 'Ese es mi sitio'", detalló. "Sucedió tal vez 20 veces. Solo pensé: '¿Qué estoy haciendo aquí? Esto va a ser hostil'. Lo que experimenté ese día fue solo el comienzo de la pesadilla", contó el francés en su llegada a la 'Casa Blanca' en el documental 'Anelka: incomprendido' en Netflix.

El exdelantero fue fichado por 24.5 millones de euros, situación que le ponía mucha presión sobre sus hombros, pues solo tenía 20 años.

"Había tanta presión... Estaba en la prensa todos los días. No podía tener una vida privada. No podía hacer nada. Tienes 20 años, no puedes caminar por la calle. Todo lo que haces se comenta, todo lo que compras está en los periódicos al día siguiente", agregó.

A pesar de todos los problemas que tuvo, Anelka se dijo orgulloso se ayudar al Madrid a ganar su 8va Champions League.

"Ayudé al Madrid a ganar su octavo título de la Liga de Campeones. Estoy orgulloso de eso. No hice mucho. Hice muy poco en el Real Madrid. Me hubiera gustado hacer mucho más pero no tuve la oportunidad.

"En retrospectiva, si quieres jugar para el Real Madrid, es necesario hacer sacrificios, pero yo era demasiado joven para entenderlo. Hay cosas que no debería haber dicho o hecho. Fue muy pronto en mi carrera, tal vez demasiado pronto", contó el galo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EUROPA LEAGUE: ¿CÓMO QUEDARON LOS CUARTOS DE FINAL?