Rafa Nadal: 'Creo que sí me gustaría ser presidente del Real Madrid'

Rafael Nadal, conocido por su amor por el Real Madrid, ha revelado en una reciente entrevista con Movistar+ su interés en la posibilidad de algún día convertirse en presidente del club merengue. Nadal, que es considerado uno de los deportistas más exitosos de todos los tiempos, no descartó esta opción y afirmó que el tiempo dirá si es capaz de asumir tal responsabilidad.

"¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Pero hay muchas cosas. A día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy puede no ser lo que pueda pensar mañana. Y después que la vida da muchas vueltas. Además uno tiene que saber si está capacitado para hacer según qué tipo de cosas", declaró Nadal.

El tenista también hizo hincapié en su realismo y humildad al evaluar sus capacidades para ocupar ese cargo. "Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado, creo que vosotros se montan películas. No creo que cumpla los requisitos para presentarme, soy socio de honor, pero hasta ahí", agregó.

Nadal habló de Mbappé

En cuanto a la posibilidad de que Kylian Mbappé se una al Real Madrid, Nadal expresó su entusiasmo y apoyo. "Estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ningún problema con él, lo contrario. Feliz de que viniera. Claro que me gusta, solo faltaría. ¿A quién no le gusta? No le guardo rencor por no haber venido todavía. ¿Qué obligación tenía de venir?".

Nadal reconoció la grandeza del Real Madrid y la importancia de la decisión de Mbappé. "El Madrid es el Madrid y es más grande que cualquier jugador, pero Mbappé no tiene la obligación de venir al Madrid cuando los aficionados queremos que venga. Si tiene que venir, lo sabrá él el primero y después los que lo tengan que saber. Veremos qué ocurre. Y si viene, rencor ninguno, todo lo contrario. Agradecimiento porque seguro que venga cuando venga, si viene, lo hará habiendo renunciado a mucho dinero", concluyó Nadal.

