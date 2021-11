Qatar 2022: Italia o Portugal, uno sin Mundial tras sorteo de Repechaje de la UEFA

El sorteo para el Repechaje europeo para la Copa del Mundo ubicó el viernes a Italia y Portugal en la misma llave, lo que significa que una de las dos selecciones no estará en Qatar 2022.

Las seis Semifinales de la repesca europea se decidirán en eliminaciones de un solo partido el 24 de marzo. Las tres finales se disputarán cinco días después.

La selección de Italia se enfrentará a la de Macedonia del Norte y la de Portugal a la de Turquía en las Semifinales de la repesca. Si ambas superan este enfrentamiento, se tendrán que encontrar en la Final.

Escocia vs Ucrania y Gales vs Austria son los cruses de otra llave. Sólo una de las selecciones del Rusia vs Polonia y del Suecia vs República Checa verán su calificación a la Copa del Mundo.

Tras la fase de clasificación aseguraron su presencia en Qatar Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos, en representación de la UEFA.

La selección anfitriona, junto a Brasil y Argentina, también han garantizado su participación en la competición, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre del año que viene.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID: DAVID ALABA SUFRE UN ESGUINCE DE RODILLA, REVELÓ ANCELOTTI