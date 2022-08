Presunta víctima de Benjamin Mendy tras declarar en contra del jugador: 'Era tanto el dolor'

El futbolista francés, Benjamin Mendy hizo frente a su cuarto día de juicio donde predominó una entrevista policial pregrabada con una de las presuntas víctimas a quien conoció en un bar.

Con información del medio Mundo Deportivo y de la prensa de Inglaterra, a decir de la joven, Mendy le quitó su celular y la metió a una habitación de su casa donde le habría dicho que solo quería mirarla.

"Quiero mi teléfono, no quiero tener sexo contigo. Me quiero ir", le suplicó la víctima mientras que Benjamin le respondió: "Te lo prometo, solo quiero mirarte. No puedes salir de todos modos".

"Pensé en desvestirme y al menos no tenía que hacer nada con él. Mi cuerpo estaba tan tenso. Era tanto el dolor. Nunca antes había vivido algo así. Le decía que no soy tímida, simplemente no quiero tener sexo con él", dijo el desgarrador relato de la muchacha.

Finalmente, la mujer aseguró que Benjamin la violó tres veces y relató que a pesar de que le dijo repetidas veces que no quería tener relaciones sexuales con él, duró 15 minutos.

