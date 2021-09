Presidente del Sevilla sobre los logros del club: "Siempre queremos más, nunca es suficiente"

En la última década, el Sevilla no ha hecho más que subir como la espuma. Tanto en lo económico como en lo deportivo son, ahora mismo, el equipo de moda, y el cuarto candidato a ganar LaLiga, competencia que en la temporada pasada se quedaron cerca de lograr.

De la mano de José Castro Carmona, presidente del club, han ganado cuatro Europa League: 2014, 2015, 2016 y 202; además de haber disputado cuatro Finales de Supercopa de Europa, dos de la Copa de España y dos de la Supercopa de España. Los éxitos han llegado gracias a la idiosincrasia del jugador y de su gente: “Ser sevillista es ser inconformista, es rebelarse ante el orden establecido”, afirma el directivo en entrevista con RÉCORD. “Los sevillistas tenemos una cosa que nos hace especiales: siempre queremos más, porque nunca es suficiente”, lanza, amenazando por más logros.

-¿Cuál crees que ha sido el mayor éxito de tu gestión?

Pues mire, cuando yo asumí el mando del club la situación institucional era complicada y se supieron hacer las cosas de tal forma que los problemas extradeportivos no afectaran al equipo… El Sevilla venía de sus mejores años deportivos en los últimos 50 años, aunque las dos últimas temporadas habían sido regulares, y de lo que más me congratulo es que en mi presidencia se ha mantenido el nivel de éxitos e incluso, podríamos decir, nos hemos consolidado como el cuarto equipo de España sin ninguna duda.

-¿Cómo se gestiona un equipo exitoso en lo deportivo y administrativo por tanto tiempo?

Le podría decir muchas cosas, pero me voy a ir a lo más básico… con pasión. O, más concretamente en este caso, con sevillismo. Los sevillistas tenemos una cosa que nos hace especiales: siempre queremos más, porque nunca es suficiente. Con todo lo que hemos logrado en estas últimas décadas, cualquier otro club se conformaría y viviría de las rentas. Eso aquí, por la mentalidad de nuestra gente, por su exigencia, no está permitido. Ser sevillista es ser inconformista, es rebelarse ante el orden establecido… Lo nuestro tiene mucho mérito, porque competimos contra gigantes que nos doblegan claramente en presupuesto, con ciudades mucho más ricas que la nuestra… Pero nosotros somos así, no sabemos hacerlo de otra forma.

-¿Qué responsabilidad se tiene al ser el presidente de un club de más de 100 años?

Máxima responsabilidad, como no puede ser de otra forma. Para un sevillista de carnet como yo, es el cargo de más prestigio al que se puede aspirar. El hecho que durante mi mandato hayamos logrado siempre clasificaciones europeas, ocho de ocho, seis de ellas de Champions, hayamos conquistado cuatro UEFA, hayamos jugado 12 Finales y seamos una referencia de gestión deportiva y económica es un orgullo inmenso. Pero eso no vale nada si mañana fallamos… El futbol es hoy y la ilusión tiene que ser máxima en cada momento. En el momento que se pierda eso es mejor dar un paso al lado.

-¿Qué sensación les dejó la temporada pasada de pelear hasta las últimas instancias el título?

La sensación es que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el buen camino, que si seguimos así, consolidándonos en Champions y, por lo tanto, mejorando nuestro presupuesto las diferencias se van a ir recortando. El Sevilla se ha convertido en el cuarto equipo a batir y eso sobre todo es una responsabilidad, porque nuestros rivales cuando se enfrentan a nosotros nos ven como un equipo grande. Debemos saber jugar con esa presión y creo que lo estamos haciendo bien en ese aspecto.

-¿A qué aspira el Sevilla en esta temporada. Cuál es la meta que se han trazado?

El objetivo no puede ser otro que meternos en la Liga de Campeones vía Liga por tercer año consecutivo. Muchos nos quieren colocar el cartel de candidatos para ganar LaLiga, pero eso hoy por hoy no nos corresponde… La meta de nuestro club es meternos cinco o seis años seguidos en Champions y cuando estemos plenamente consolidados en esa faceta, tendremos una solidez económica lo suficientemente fuerte para aspirar a logros más ambiciosos.

