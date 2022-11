Presidente de LaLiga: 'Será lindo ver a Messi en el Mundial, en Francia no se le ve mucho'

Nadie lo ve en Francia. Lionel Messi jugará, muy seguramente, su último Mundial en Qatar 2022, y los fanáticos del futbol y del propio argentino estarán al pendiente de lo que haga en la cancha con los colores de la Albiceleste.

Uno de ellos será el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien aprovechó la Copa del Mundo para criticar, como ya es costumbre, al futbol de Francia, donde señaló que no es una Liga que se vea mucho.

“Yo creo que a Messi no se lo extraña solo en LaLiga, se lo extraña en el futbol, porque la liga francesa es lo que es, ¿no? Y no hay más, yo creo que por mucho que esté en el PSG, se le sigue mucho menos que cuando estaba en Barcelona. Esperemos que haga un gran Mundial porque ahí lo vamos a poder ver todos”, dijo Tebas para el Diario Olé.

Asimismo, Tebas señaló que Messi y el Barcelona cometieron un error al separase, por lo que espera que el 30 del PSG vuelva para un ‘The Last Dance’ con el equipo que lo vio nacer, por el bien de él, del equipo y de la afición.

“Yo no veo a todos los fans viendo un PSG frente a Nantes, no lo veo. Con el Barça es todo lo contrario. No sé si Messi tendrá un último show en el Barça, eso va a depender de él, ojalá que vuelva, sobre todo a él también le vendría bien que vuelva al futbol español, al equipo que lo vio nacer. Yo creo que ha sido un error incluso para él, en mi opinión, romper ese matrimonio, era una alianza muy beneficiosa a lo largo para Messi y para el propio Barça”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANCHESTER CITY: CERRÓ LA FASE DE GRUPOS COMO PRIMERO TRAS VENCER AL SEVILLA