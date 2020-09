Presidente de la FFF: 'El racismo en el futbol no existe'

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF) mencionó que el racismo en el futbol “no existe o apenas existe”. Esto después de que se le preguntara acerca de problema que se desató entre los jugadores del Paris Saint Germain y el Olympique de Marsella, en donde Neymar confirmó que recibió insultos racistas hacía su persona.

“Cuando un jugador negro marca un gol, todo el estadio se pone de pie. Este fenómeno de racismo en el deporte, en el futbol en particular, es un fenómeno que no existe o apenas existe”, comentó el presidente de la FFF En una entrevista con BFM Business.

También mencionó que el comportamiento de los jugadores no estuvo a la altura de las expectativas del partido. “El comportamiento de los jugadores no fue ejemplar. Lo lamentamos. Es una pena. No pudieron mantener la calma, ni dar el espectáculo que nosotros esperábamos”, reclamó Noel Le Graet.

Por su parte, el equipo parisino expresó su apoyo total a Neymar Jr., luego de que el astro brasileño mencionara en su cuenta de Twitter oficial que recibió insultos racistas por parte de Álvaro González, jugador del Olympique de Marsella. “MONO HIJO DE PU…” fue la frase que Neymar escribió y acusó.

Mientras que el Olympique de Marsella informó sobre su apoyo para que se llevaran a cabo las investigaciones, recalcando que Álvaro no es un racista y que lo ha demostrado a través de su comportamiento desde que pertenece al club.

De momento la Comisión de Disciplina de la Liga de Futbol de Francia emitió la sanción oficial a Neymar. El delantero del PSG se perderá los próximos dos juegos con la opción de no ver actividad en un tercero. Aun se mantienen abiertas las investigaciones sobre el altercado durante el partido que hubo cinco futbolistas expulsados.

