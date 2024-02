Prensa catalana no ve a Rafael Márquez preparado para reemplazar a Xavi en Barcelona

La salida de Xavi Hernández del banquillo del Barcelona al final de temporada ha generado especulaciones sobre su reemplazo. Rafael Márquez, leyenda del futbol mexicano, es uno de los candidatos a tomar el puesto que quedará vacante, sin embargo, no muchos lo ven como favorito.

Y es que ante la situación económica del Barcelona de no poder pagarle a un estratega de renombre, las opciones se reducen a un número limitado de directores técnicos. Ante esto y al estar en el equipo filial (Barcelona Athletic), Rafa podría estar dentro de la 'baraja' de entrenadores.

Sin embargo, múltiples periodistas en Cataluña ven a 'Rafita' solo como director técnico interino, pues consideran que si la temporada actual no tiene un mejor panorama para el Barcelona y Xavi Hernández, el mexicano podría llegar como emeregente, pero no tendría continuidad.

"La verdad es que estará mal decirlo, pero no veo preparado ahora mismo a Rafa Márquez para tomar al Barcelona de manera estable. Si Xavi se va antes de terminar la temporada, o si lo destituyen antes, es casi seguro que Rafa Márquez tome al primer equipo, pero para que tenga continuidad o le den realmente al Barcelona, lo veo complicado", expresó Xavi Campos, periodista catalán.

Asimismo, Campos aseguró que aunque el Barcelona B aún no tiene el 'sello' de el 'Káiser' mexicano, por lo que considera que aún no se puede evaluar de la mejor forma el trabajo de Márquez ni determinar si está preparado para el primer equipo.

"A mí me parece que aún no está preparado; está haciendo sus primeras prácticas en un equipo plagado de jóvenes y no juega mal, pero tampoco se ve una evolución muy marcada por la influencia de Márquez, pero ahora mismo pasa más por la directiva sustituir a Xavi la temporada que viene, con un entrenador con bagaje, con experiencia y al máximo nivel", sentenció.

