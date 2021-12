Premier League: Tottenham entrenó con maniquíes ante brote de Covid-19

El Tottenham Hotspur sufrió los estragos del Covid-19 en carne propia. El club londinense llegó a tener 8 jugadores contagiados de coronavirus. Ante ese contexto, el director técnico, Antonio Conte, se vio obligado a realizar entrenamientos con maniquíes.

"No niego que es una situación realmente difícil para nosotros. Estarnos quietos durante tres días y volver a entrenar con sólo 12 jugadores. Por lo general, somos al menos 20. Y cuando ensayamos las formaciones tienes que ser ese número. No es fácil hacerlo sin él y tuve que usar maniquíes. Obviamente no es lo mismo", dijo el italiano en conferencia de prensa.

Conte también habló sobre los riesgos que se corren en el renglón físico para sus jugadores. "No puedes darles la misma cantidad de trabajo que a otros jugadores. Si quiere todo demasiado pronto, corre el riesgo de sufrir lesiones. En esta situación, hay que correr el riesgo y, al mismo tiempo, prestar mucha atención. Necesitan tiempo para estar en forma".

El día de mañana los Spurs se verán las caras con el Liverpool en búsqueda de tres puntos que les ayuden a escalar en la tabla de la Premier League. Actualmente marcha en la séptima posición del campeonato con 25 unidades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JÜRGEN KLOPP: 'NO ES NECESARIO PARAR LA PREMIER LEAGUE POR COVID-19"