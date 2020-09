Premier League: Timo Werner reveló que rechazó al Liverpool para fichar por el Chelsea

Este domingo se miden el Chelsea y el Liverpool en duelo de la Jornada 2 de la Premier League en Stamford Bridge.

Y Timo Werner, nuevo fichaje de los Blues, reveló la razón por la que llegó al conjunto londinense cuando también tuvo oferta del que será su rival y campeón de Europa, el Liverpool.

"En otro contexto, podría haber sucedido. Si llama el Liverpool tienes que escuchar y pensar. Son uno de los mejores clubs del mundo, con un súper entrenador alemán para empezar. Claro que piensas en ello. Al final, mi decisión fue tomar el camino al Chelsea. No porque le pasara algo al Liverpool. En el Chelsea todo el paquete encajó mejor para mí", reveló Werner en entrevista para The Athletic.

De igual forma, el exatacante del RB Leipzig afirmó que Frank Lampard, entrenador del Chelsea, influyó en la decisión de fichar con los Blues.

"Me llamó y hablamos sobre su idea de futbol y de cómo sería el equipo. Todo sonaba bien para mí, especialmente la forma en que me hablaba. No era como soy el entrenador y te quiero. Por favor ven. Estaba muy relajado, me preguntaba cómo veía las cosas, cómo me sentía jugando aquí o allá. Pude expresar mi opinión y me escuchó. En muchos aspectos estábamos muy de acuerdo. Me dijo: ‘Timo, serás libre de hacer los movimientos correctos en el campo. Confío en ti’. Fue una muy buena conversación", reveló Werner.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOTTENHAM: HEUNG-MIN SON ANOTÓ 'POKER' EN VICTORIA ANTE SOUTHAMPTON