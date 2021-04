Pochettino: 'Bayern no es un equipo fácil, pero no hay que tener complejo de inferioridad'

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), el argentino Mauricio Pochettino, confió este sábado en sus posibilidades ante el Bayern de Munich, contra el que se enfrentarán el miércoles en el partido de Ida de la Champions, y subrayó que no tienen complejo de inferioridad.

"No somos tontos, el Bayern no es un equipo fácil, es el actual campeón de Europa, pero no hay que tener complejo de inferioridad. Iremos a Múnich con respeto pero con el objetivo de calificarnos para la semifinal", dijo en entrevista para el diario francés 'Le Parisien'.

El técnico, que asumió las riendas del PSG en enero, no ve la baja de Robert Lewandowski por lesión como una ventaja.

"El Bayern no es solo Lewandowski, que es un jugador enorme. Su verdadera fortaleza es su grupo, su equipo", recalcó el entrenador, que cree que si el PSG llega a ganar el torneo su influencia personal al respecto habrá sido mínima, dado el poco tiempo que lleva dirigiendo el banquillo.

Mbappé confía también en sus posibilidades ante el Bayern: "Es un gran equipo. Vamos con tranquilidad y confianza. Es un partido que la gente querrá ver, un partido bonito. Tenemos que dar un buen espectáculo. Esperemos volver con la victoria".

El delantero francés se niega por ahora a prolongar su compromiso con el PSG, tal y como le piden los propietarios cataríes, temerosos de que se les vaya gratis en 2022 un jugador por el que en 2017 pagaron 180 millones de euros.

"Espero que se quede muchos años. No lo digo de forma egoísta, sino por el bien del club y de París. Puede ayudar al club a conseguir grandes cosas", recalca Pochettino de Mbappé, reconociendo que la decisión está en manos del jugador y de su entorno.

