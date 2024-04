Pep Guardiola se quejó de las "ventajas" de Real Madrid en la Champions League

Pep Guardiola se quejó del calendario de la temporada actual, que traerá compromisos muy seguidos para Manchester City previo al compromiso contra Real Madrid en Champions League. El estratega español consideró que los Merengues tendrán más días de preparación que su equipo, algo que no consideró justo.

"¡Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15, luego a las 12:30 contra el Crystal Palace el sábado, a las 12:30! Después vamos a Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para prepararse. Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad", declaró en conferencia de prensa.

La Final de Copa del Rey, programada para el próximo sábado 6 de abril, es la razón por la cual no habrá partidos de LaLiga el siguiente fin de semana y que Real Madrid tenga más descansa que su rival, antes del compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo martes 9 de abril.

"En Francia, el PSG no juega entre los partidos de cuartos de final. En Portugal, suele jugar el viernes antes de la Liga de Campeones", y señaló que no es un tema solo de la UEFA, sino también de otras competencias. Después del compromiso Cuartos de Final de Champions, los Citizens tienen la Semifinal de la FA Cup.

"Jugamos aquí el miércoles contra el Real Madrid la vuelta, así que podemos jugar el sábado o el domingo en la FA. El Coventry, United o Chelsea están de vacaciones entre semana. ¿Por qué jugamos el sábado? ¿Por qué no nos dan un día más cuando los otros equipos no juegan Europa? ¿Vamos a pelear con las televisiones? Su respuesta es que nos pagan mucho dinero", finalizó.

