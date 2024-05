Pep Guardiola llega a las lágrimas al 'despedirse' de Jürgen Klopp: 'Lo voy a extrañar mucho'

Se despide de un gran rival. Este domingo Jürgen Klopp se despidió de Liverpool tras ser su entrenador desde 2015. El entrenador alemán ahora se tomará un descanso alejándose del futbol por primera vez desde el 2001.

Ante la salida de Klopp, Pep Guardiola decidió dedicarle unas emotivas palabras en conferencia de prensa. A pesar de que el español ganó el título de liga y estaba festejando, terminó en lágrimas despidiéndose del alemán.

“Lo voy a extrañar mucho. Jürgen ha sido una parte importante de mi vida, me ha llevado a otro nivel como entrenador. Creo que nos respetamos el uno al otro y tengo la sensación de que volverá. Quiero agradecerle por sus palabras, pero él sabe que detrás de mí hay muchas cosas que este club me da, de lo contrario solo no podría hacerlo.

“Él me ha ayudado mucho, me ha ayudado con su equipo, ha sido un gran competidor en mi vida. No lo he visto pero espero que su último partido haya sido especial para él, lo merece”, reveló entre lágrimas Guardiola.

Klopp se despidió del club inglés tras una victoria de 2-0 ante Wolverhampton. Tras un homenaje por parte del equipo y la afición en Anfield, el estatega dio el adiós comentando: “Todo es increíble, muchas gracias. Soy uno de ustedes ahora, los amo por siempre”.

