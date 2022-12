Pelé: Así reaccionó la prensa internacional a la muerte de O' Rei

Este 29 de diciembre de 2022 a los 82 años edad, Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' perdió la vida como consecuencia de un edema generalizado e insuficiencia cardíaca.

Pelé fue hospitalizado el 30 de noviembre tras los síntomas presentados y tras tener dificultades para alimentarse, de inmediato, su estado de salud fue catalogado como critico, hasta que perdió la vida.

De inmediato, el mundo en general respondió en respeto hacia quien para muchos es la más grande figura del futbol en la historia y los medios de comunicación alrededor del planeta no se quedaron atrás.

En su natal Brasil, los diarios O Globo y Lance! lamentaron la muerte de su más grande ídolo. Lo mismo que en Argentina, donde aseguraron que su partida es un "dolor mundial".

Los medios españoles, Mundo Deportivo y Marca también destacaron la muerte de 'O Rei'. La Gaazzette dello Sport expresó que hay "luto en el futbol".

Mientras que el diario francés L'Equipe destacó que se trata del "fin de un Mundo". The Mirror inglés se expresó de Pelé como el "Dios del juego".

Incluso los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post, también destacaron en sus sitios la muerte de Pelé.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELÉ: EL ASTRO BRASILEÑO FALLECIÓ A LOS 82 AÑOS DE EDAD