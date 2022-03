Tras el rechazo de Kylian Mbappé para participar en acciones publicitarias con los patrocinadores de la Selección Francesa, su padre decidió lavarse las manos y evitar opinar sobre el tema.

"Vine a divertirme, después el resto es secundario. Si me invitan, vuelvo. Ya jugué antes. muy buen equipo. Solían jugar juntos mientras construíamos un equipo. "Estoy aquí para hablar del partido que tuvimos hoy. El resto no me concierne", dijo Wilfried Mbappé al salir de un partido benéfico.

El futbolista se opone a la gestión colectiva de los derechos de imagen entre la selección, por lo que tanto sus representantes como familiares, señalaron que no es "ninguna rebelión".

La familia del joven, reveló por medio de un comunicado, que buscan un cambio en el acuerdo de derechos de imagen que se firmó en 2017 con la Federación Francesa.

Según el medio 'RMC', las intenciones del jugador serían cobrar mayor porcentaje por derechos de imagen, argumentando que es el más buscado por las marcas.

