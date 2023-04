Padre de Ansu Fati 'explotó' contra el Barcelona por pocos minutos de su hijo en la cancha

El Barcelona va encaminado a conseguir el título de LaLiga por primera vez en cuatro campañas, lamentablemente, no todo es miel sobre hojuelas al interior del vestidor. Los pocos minutos de juego que ha visto Ansu Fati preocupan a su padre.

"Ansu está bien. Muy bien de cabeza y de todo. No puede estar deprimido si tiene a su familia y tiene con quien hablar. Llega a casa después del entrenamiento y está contento”, dijo Bori Fati en entrevista con El Partidazo de Cope.

"Cuando era un chaval hay cosas que te faltan, pero lleva ya cuatro años en la élite. Ahora tiene más explosividad de la que tenía. Cuando tienes confianza tienes más. Ahora, con la preparación que el Barça le ha puesto, está como un toro”, agregó el padre del futbolista.

En un principio, dijo no tener las respuestas acerca de la situación de su hijo. "No tengo respuesta para eso y él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le faltan cosas como defender y yo lo entiendo. Además, el equipo gana y le saca 12 puntos al Madrid. Xavi es el ídolo de Ansu. Es un buen tío, habla conmigo”, mencionó.

Según el entrevistado, Xavi Hernández le dice a Ansu "que trabaje y trabaja. Le ha puesto un trabajo específico para fortalecer la pierna", indicó.

"Yo estoy enfadado como padre. Ver a Ansu jugar poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador”, confesó Fati ante el medio español.

Precisamente, contó por qué solicitó una reunión con Jordi Cruyff y Mateu Alemany. “Llamé a Mateu porque creo que nos merecemos mucho más. Estamos hablando del 10 del Barcelona y cuando jugaba antes de lesionarse estaban (Lionel) Messi, (Luis) Suárez, (Antoine) Griezmann y Ansu jugaba”, remarcó.

Bori Fari: “Cuando el Barça estaba de capa caída forzaron a Ansu de la lesión para que jugara y ahora que esta bien no lo ponen” El rajadon que acaba de pegar el padre de Ansu Fati en la Cope me lo vais a tener que explicar con papel y boli. pic.twitter.com/uFI1pqvDd8 — FeyValentine (@valentine_fey) March 28, 2023

"Mateu siempre me dice la verdad a la cara. Él siempre ha apostado por Ansu. Pero lo que me molesta es que es su jugador franquicia, el 10 y no le están dando los minutos que merece. Ellos pueden decir misa, pero quien decide es Xavi”, se sinceró antes de añadir otros puntos interesantes a la conversación. "o no pido que sea titular si o si, pero estamos hablando de Ansu, salió de la Masía. Si no le das esto ¿a quién se lo vas a dar? Ansu no puede estar enfadado porque se ha criado en La Masía”.

A pesar de que su hijo no desea dejar Barcelona, Bori no descartó la posibilidad durante la charla, pues piensa que Ansu podría ver mucho más tiempo de juego en otra institución.

"Algunas veces yo pienso en el Sevilla. Al Madrid, ahora mismo no, porque Ansu no aceptaría. Yo nunca voy a hablar mal del Madrid, soy culé, pero este mundo no sabes nunca lo que te va a deparar", sostuvo antes de cerrar con críticas dirigidas también al extécnico del seleccionado español, Luis Enrique. "Con Luis Enrique, bien, pero para lo que pasó preferiría que no hubiera ido. Yo soy fan de Luis Enrique, pero ¿ganas 7-0 a Costa Rica y no le pones ni a calentar?”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA APALABRA A ÍÑIGO MARTÍNEZ Y AVANZA POR GÜNDOĞAN