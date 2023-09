Ousmane Dembélé señaló las razones de su fichaje con el PSG

"Aquí todo está bien". En entrevista para Téléfoot, Dembélé le tiró de forma indirecta al Barcelona al dejar claro que en su nuevo equipo todo está bien; además, ha sido en el club en el que más ha logrado aprender.

Después de casi un mes de haber abandonado al Barcelona para unirse a las filas del París Saint Germain, Dembélé señaló cuáles fueron las principales razones por las que terminó por aceptar una transferencia para regresar a su país natal en este mercado veraniego.

"¿Por qué fiche por el PSG? Hablé con el entrenador y el presidente Al-Khelaïfi. Ellos me contaron el proyecto y volver a jugar a Francia también me hacía ilusión. Todo está bien en el PSG, tenemos un gran entrenador y el discurso del presi me gustó", sentenció el campeón del Mundo en Rusia 2018 a Téléfoot.

Posteriormente, Ousmane confesó que en el PSG ha logrado aprender mucho, incluso destacó que en este institución ha sido en la que más ha logrado aprender además de que la plantilla cuenta con jugadores y reservas de calidad para aumentar la competencia.

"Es el equipo en el que más ha aprendido. El colectivo es muy bueno. Todas las posiciones están dobladas con jugadores de calidad que juegan en los mejores equipos del mundo. Hay mucha competencia, pero eso es bueno para el equipo y presiona para que todos demos el máximo", mencionó el futbolista galo.

Respecto a sus objetivos a futuro, el ex del Barcelona destacó que uno de sus puntos a mejorar es la definición ya que tan actualmente tiene mucha competencia en el club y sobre todo en su selección. “La definición tengo que mejorarla. Hay mucha competencia, por ejemplo, en la selección francesa. Necesito dar la vuelta a la tortilla y marcar goles”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELIMINATORIAS EUROCOPA 2024: ¿CÓMO VAN LOS CLASIFICADOS RUMBO A LA JUSTA CONTINENTAL?