Oblak sobre el título del Atlético de Madrid: "Es una sensación espectacular"

Cada inicio de temporada, Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, se pone "el listón de ganar la Liga", según expresó este sábado después de proclamarse campeón contra el Valladolid, "una sensación espectacular", al tiempo que remarcó el "mérito" de todo el grupo en la conquista del título.

"Estoy muy bien. No puedo decir otra cosa. Muchos recuerdos es mi séptimo año y cuando empieza cada año tengo el listón de ganar la Liga. Lo hemos conseguido después de tantos años duros, de tantos años que a veces hemos estado cerca, a veces lejos. Ha llegado el año y las sensaciones son espectaculares", expresó en 'Movistar'.

"Todos tenemos méritos. Para ser campeón, todo el equipo tiene que estar en un nivel increíble. Sólo uno no va a resolverlo. Todo el equipo ha hecho todo para ganar el campeonato, para ser el equipo menos goleado. No es sólo mío. De los delanteros que meten goles, de los asistentes, es de todo el equipo, de cada jugador, de los que jugaron, de los que no jugaron, estaban con nosotros, eso se nota y por eso se pueden remontar los partidos porque la energía es buena".

En la memoria está su atajada en un penalti a Joselu Mato frente al Alavés con 1-0 y en el minuto 87, aunque destacó la importancia de "cada acción, de algún centro que parece sencillo". "Los penaltis es lo que más destaca para la gente de fuera. Por suerte he parado algunos y he dado oportunidad al equipo para que gane. Muy feliz por eso y ojalá pare muchos más", expresó.

Cuando marcó el 0-1 el Valladolid, Oblak pensó "en remontar". "No hay otra, han marcado, nosotros no hemos empezado bien, ellos también se jugaban la vida para quedarse en Primera y han hecho un gran partido, pero nosotros hemos tenido que remontar sí o sí. Eso era lo único que tenía en la cabeza", repasó el portero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO DE MADRID: LUIS SUÁREZ ROMPIÓ EN LLANTO TRAS GANAR TÍTULO DE LALIGA