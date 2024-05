“Nosotros queríamos seguir”: Xavi Hernández se despide del Barcelona

Xavi Hernández se despidió del Barcelona tras terminar la temporada con victoria sobre Sevilla, sin antes dejar algunas palabras en rueda de prensa tras el partido en el Sánchez-Pizjuán.

“Nosotros queríamos seguir, pero son decisiones que toma el club y las respetamos. El trabajo ha sido bueno pese a no conseguir los títulos y sigo pensando que íbamos por buen camino”, declaró el estratega y exjugador del equipo culé.

“Sinceramente, tengo la sensación de que todo lo que he hecho ha causado terremoto estos dos años y medio en general. No hemos tenido tranquilidad, pero no tengo más que aceptarlo. Es la ley del futbol”, sentenció.

El español deja al Barcelona con dos títulos conseguidos: Una Liga en la temporada 2022-23 y una Supercopa de España. El banquillo blaugrana será tomado por el alemán, Hansi Flick, quien tiene experiencia en el Bayern Munich y con la Selección de Alemania.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL JUGADOR DEL PACHUCA , GUSTAVO CABRAL, FUE DESPOJADO DE SUS PERTENECIAS EN ASALTO