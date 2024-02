¡No habrá Messi vs Cristiano! El portugués no jugará mañana el duelo entre Inter Miami y Al-Nassr

El esperado enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en "The Last Dance" no se pudo concretar, pues el astro portugués no terminó de recuperarse de su lesión y no estará disponible para el partido de este jueves.

Esta noticia fue confirmada por el entrenador del Al-Nassr, Luís Castro, quien detalló que CR7 apenas entrenará al parejo del equipo en los próximos días.

"Cristiano está en la etapa final de su recuperación. Esperamos que en los próximas días pueda empezar a trabajar con el resto del grupo, pero mañana no estará", dijo Castro en conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión muscular hace unos días que ya provocó la cancelación de dos partidos amistosos del Al-Nassr en China y ahora no le permitirá participar en uno de los juegos más esperados en lo que va del año.

Por su parte, Messi ya disputó su primer juego amistoso de pretemporada con Inter de Miami hace unos días frente al Al-Hilal.

