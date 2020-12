Neymar se molestó por haber quedado fuera de los Premios The Best

Neymar no pudo ocultar su molestia con los Premios The Best, donde se premia lo mejor del futbol en el último año, después de que ninguno de los jugadores del PSG figurara entre los ganadores.

A través de sus redes sociales, el delantero del conjunto parisino respondió con un sacástico mensaje a la publicación de un medio brasileño que resaltaba su ausencia de los premios.

"El PSG juega otro deporte", respondió Ney en la publicación del medio carioca, acompañado de un emoji de risa.

Anteriormente, el atacante había cuestionado en su cuenta de Twitter haber quedado fuera de los tres mejores jugadores del año, categoría que se llevó Robert Lewandoski.

El Paris Saint Germain llegó a la Final de la Champions League en su más reciente edición de la mano de Neymar y Mbappé; sin embargo, no fue sufienciente para nominarlos a los Premios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: PHILIPPE COUTINHO SALDRÍA DEL EQUIPO EN EL MERCADO DE INVIERNO