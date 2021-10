Morientes: 'Cuando el Barça juega en casa vs el Madrid, todo puede pasar'

Fernando Morientes no ve un claro ganador para el Clásico de España, pues aunque admitió que el Real Madrid llega ligeramente mejor al compromiso, no se puede subestimar al Barcelona.

“Tratándose de un Barça vs Madrid, estaría difícil dar un resultado, pero si es verdad que quizá el Madrid llega mejor al partido. Es un partido donde si que el Madrid puede sacar algo positivo. Yo apostaría a que el Madrid puede sacar los tres puntos en Barcelona”, declaró en un call hecho por LaLiga.

Pese a que apostó porque los tres puntos se los lleva el cuadro merengue, Morientes cree que no sería pasándole por encima a los blaugranas.

“Yo no me atrevería a decir que el Madrid le puede hacer varios goles al Barcelona, es muy difícil prever este tipo de partidos, son condicionantes. El Barça si ha empezado peor que el Madrid, tienen un ambiente enrarecido en lo institucional pero es el Barça y cuando el Barça juega en casa y juega contra el Real Madrid, todo puede pasar”, finalizó.

ESTUVO CERCA DE JUGAR EN BARCELONA

Morientes recordó que tras no entrar en planes del Real Madrid, estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona, algo que para él en ese momento resultó muy extraño.

“Yo viví aquellos momentos con mucha incertidumbre porque no era algo que yo había buscado, era algo que había planteado mi club y mi club era el Real Madrid, por eso era algo que no me cuadraba, como es que el Real Madrid en todo lo que llevo aquí en seis, siete años, habiendo lo que he ganado permite que yo me pueda ir directamente al Barça. Era algo extraño para mi”, dijo Morientes.

El español dijo que la razón por la que no plasmó su firma en el contrato que lo ligaría con los culés fue porque en el contrato no incluyeron varias cláusulas que de palabra le habían prometido. Algo de lo que no se arrepiente hoy día, pues le gusta más ser recordado como jugador del Real Madrid.

“No firmé con el Barça porque yo no quise. Yo tuve el contrato delante de mí y lo hablado anteriormente con lo que venía en el contrato no tenía nadas que ver y faltaban cosas y decidí no firmarlo. Con el paso del tiempo me alegro porque prefiero que me recuerden como jugador del Madrid, que como jugador de los dos equipos", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: ANSU FATI RENOVÓ CON EL CLUB HASTA 2027