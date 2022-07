MLS: Wayne Rooney accedió a ser director técnico del DC United

Wayne Rooney ha aceptado entrenar al D.C. United en la Major League Soccer, según dijo una persona informada del fichaje. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se había hecho público.

El veterano astro del futbol inglés jugó para el club de la MLS en 2018 y 2019. Una vez se completen los trámites de la visa, Rooney sustituirá al técnico interino Chad Ashton, que reemplazó al argentino Hernán Losada esta temporada.

El D.C. United está empatado con Chicago en menos puntos de la liga de 28 equipos, con un registro de cinco victorias, 10 derrotas y dos empates. El viernes perdió 7-0 ante el Union de Philadelphia, lo que igualó el récord de la MLS de mayor margen de derrota.

Rooney, de 36 años, fue una estrella del Manchester United en la Premier League entre 2004 y 2017, y es el mayor anotador de la historia de la selección inglesa.

El futbolista renunció como manager del club inglés Derby el mes pasado tras 18 meses en el cargo. El Washington Post informó en primer lugar de su regreso al D.C. United.

