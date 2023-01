Messi sobre lo ocurrido ante Países Bajos: "No me gustó lo que pasó"

Después de poco más de un mes de que la Selección de Argentina se coronara como campeones del Mundo, Lionel Messi se sentó a platicar sobre todo lo ocurrido tras bambalinas en la histórica tercera estrella de la albiceleste.

Messi habló con el programa de la emisora Urbana Play, Perros de la Calle, asegurando, entre otras cosas, que no le gustó todo lo que ocurrió ante Países Bajos, el festejo ante Louis Van Gaal y el "Anda Pa´allá bobo"

"No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también", contó para Andy Kusnetzoff.

Así mismo el 10 del Paris Saint-Germain aseguró que extraña el día a día con sus compañeros de la selección, el ambiente y la convivencia, además de confesar que le hubiera gustado que Maradona le hubiera podido entregar la Copa del Mundo, o al menos haberlo presenciado.

