Messi: Pochettino pensó que era broma que la Pulga podía llegar al PSG

El fichaje de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain no solo tomó por sorpresa a los aficionados del Barcelona, también tenía incrédulos a los propios integrantes del equipo parisino, entre ellos al entrenador auricio Pochettino, quien pensó que era una broma la llegada del astro argentino al Parque de los Príncipes.

"Me llamó Leonardo (director deportivo) y me dijo: 'La posibilidad está ahí. ¿Te gustaría o no?' Lo bueno es que me llamó para preguntar. Yo me dije: '¿Es una pregunta?’. Pensé que era una broma, ¿no? Por supuesto", dijo Pochettino.

"Le dije: '¿Tenemos que ir a buscarlo? ¿Tengo que conducir la camioneta?' Y ahí fue cuando empezó la negociación. A partir de entonces Leonardo me llamaba todas las noches para contarme cómo estaba la situación”, agregó.

Y es que después de más de 20 años portando la camiseta del conjunto blaugrana, todo parecía indicar que la 'Pulga' continuaría con el conjunto blaugrana. Sin embargo, el rosarino rompió vínculo laboral con el Barcelona, tras vencer su contrato el pasado 30 de junio y al anunciarse que la masa salarial del del club catalán sería del 110 por ciento de sus ingresos.

"Todos habían asumido que Messi continuaría en el Barcelona. Muchos clubes, si no es que todos los clubes, soñaban con tener a Messi, siendo él agente libre. Desde el momento en que el PSG mostró interés, Leo quiso venir aquí. Todo pasó muy rápido. Hay que destacar el trabajo de Leonardo, de nuestro presidente y todos los directivos del club que en dos o tres días consiguieron concretar el fichaje del mejor jugador del mundo”, declaró.

De este modo, tras reconocer el trabajo de la directiva del PSG para hacerse de los servicios de Leo Messi, el entrenador argentino está listo para retomar sus actividades en La Ligue 1, donde enfrentará al Angers en el marco de la Jornada 10 y buscará seguir sumando para conservar el liderato de la tabla general.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RONALDO NAZARIO: "MI CANDIDATO PARA EL BALÓN DE ORO ES BENZEMA"