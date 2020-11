Messi: Gerardo Martino descartó haber tenido diferencias con La Pulga

Tras su salida del Barcelona, el extécnico culé Enrique Setién lanzó un fuerte mensaje a Lionel Messi, aseurando que es un jugador "difícil de gestionar".

Sin emabrgo, Gerardo Martino, actual timonel de la Selección Mexicana, quien también tuvo bajo su mando a La Pulga tanto en la selección de Argentina como en el propio conjunto catalán descartó haber tenido algún tipo de diferencia con el '10' del Barcelona, a pesar de que se mencionó lo contrario en recientes fechas.

"Yo nunca exprese esas palabras ("Se que si llamas al presidente me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días"), y en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes se lo hubiera dicho al futbolista. De mi boca nunca salieron esas palabras y no tengo nada que decir al respecto", aseguró Martino en entrevista con Telemundo.

"Desde que me fui del Barcelona y desde que me fui de la selección de Argentina no doy nota ni en España ni en Argentina, con lo cual es muy difícil que lo haya podido decir públicamente", agregó el Tata.

