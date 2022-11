Messi 'calla' a críticos que lo señalan de 'pecho frío' en emotivo discurso en Final de Copa América

Es bien sabido que la personalidad de Lionel Messi es introvertida, pero el '10' de Argentina tiene esa faceta de líder que lo hacen ser uno de los mejores futbolistas de la historia.

Y así lo demostró La Pulga previo a la Final de la Copa América que le ganaron a Brasil hace un par de años, con un discurso que pocos le imaginarían a Leo y que motivo a su equipo a ganar la tan anhelada copa.

“Ya sabemos lo que es Argentina, lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de eso, hoy quiero darles las gracias muchachos, quiero darles las gracias por estos 45 días", comenzó leo en su discurso que salió a la luz recientemente y se viralizó en las redes sociales.

"Se los dije el día de mi cumpleaños: se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días en donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada. 45 días sin ver a nuestra familia muchachos, 45 días.

"El Dibu (Emiliano Martínez) fue papá... fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa. El Chino (Martínez Quarta) igual, lo vio un ratito no más y ¿todo por qué? por este momento. Porque teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo, a un pasito.

"¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta Copa. Así que por eso ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para la Argentina, para disfrutarla con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que bancó siempre a la Argentina. Lo último, y con esto termino: no existen las casualidades. ¿Saben qué? esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa”, completa Messi en el mensaje.

