Messi: Barcelona deberá reducir sueldos de jugadores para inscribir al argentino

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció que el Barcelona está "excedido" respecto al límite salarial de plantilla deportiva que tiene admitido y para poder inscribir al argentino Lionel Messi, pendiente de renovación, "tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores".

"El Barcelona, con la masa salarial que tiene hoy, está excedido. Para que pueda incorporar a Messi tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores. Conocen las normas, por cada 100 que se ahorren pueden incorporar 25, tendrán que intentar todos los fichajes que están anunciando estén en esa norma. Tienen que hacer un esfuerzo importante de reducción de masa salarial actual para incorporar a esos jugadores. Están en camino de hacerlo, nos lo han contado y confiamos en que lo hagan", ha asegurado Tebas durante la presentación del Informe Económico-Financiero de LaLiga.

El presidente de la asociación de clubes, que ha desvelado que de los 746 millones de aumento de deuda neta de los equipos del futbol profesional español aproximadamente la mitad corresponden al conjunto azulgrana, ha asegurado que no se va a flexibilizar el límite para el Barcelona, que según la última actualización de enero de 2021 era de 347 millones de euros, el segundo mayor importe solo detrás del Real Madrid (473 millones).

"No (se va a flexibilizar), lo que cuenta el buen camino es las operaciones que está haciendo el Barça. Nosotros no hacemos una norma para Messi. Los anteriores y los actuales gestores saben lo que hay. Decimos que va por buen camino por todos los esfuerzos que está haciendo el Barça para reducir su masa salarial. Esperamos que sigan por buen camino. No va a haber una norma especial. Ayer leía al presidente del Barça decir que esperaba que LaLiga sea razonable, la norma sí lo es, no vamos a hacer nada especial", ha añadido.

Para el ejecutivo de la patronal de clubes profesionales de futbol la gravedad de la situación del Barcelona depende, como en otras compañías mercantiles, de "los recursos que puede generar" y "cómo estructure la deuda".

"El Barcelona, que es el primer equipo del mundo en cifra de negocio, lo que tiene que hacer es estructurar su deuda, si lo hace correctamente, y ayer aprobaron reestructurar 525 millones de euros, su situación no será complicada", ha valorado.

