¿Merecido? El mensaje de Mbappé a Messi sobre su octavo Balón de Oro

El pasado 30 de octubre, Lionel Messi conquistó su octavo Balón de Oro, premio que fue cuestionado por algunos, no así por Kylian Mbappé, a quien venció en la votación y que valoró la calidad del argentino.

"No tengo miedo de perder. Messi se lo merece. La noche del 18 de diciembre supe que había ganado el Mundial y el Balón de Oro. Hice una gran temporada, como Haaland, pero cuando ganas el Mundial eso marca la diferencia”, expresó Mbappé en conferencia, previo al encuentro entre Francia y Gibraltar por las Clasificatorias de la Euro 2024.

En la carrera por el último Balón de Oro, Messi se impuso a Erling Haaland y Mbappé, tercero en la votación; no obstante, Kylian afirmó que las críticas externas no afectan su rendimiento en el campo.

"En el terreno no pienso en eso (críticas), sólo en hacer goles, marcar diferencias y ganar títulos. En mi carrera he tenido presión y no me ha impedido hacer todo lo que he hecho”.

Por último, el delantero del PSG externó su intención de disputar los Juegos Olímpicos 2024, a celebrarse en París.

"Quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no soy yo quién decide, si el seleccionador no quiere convocarme, aceptaré su decisión”, sentenció.

