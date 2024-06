Kylian Mbappé, actual delantero del Real Madrid y figura destacada de la selección francesa, reveló detalles sobre su tumultuosa última temporada en el Paris Saint-Germain.

El futbolista confesó que en un momento le dieron a entender que “no jugaría”, pero destacó la intervención crucial de su entrenador, Luis Enrique Martínez, y del director deportivo, Luis Campos, quienes lo “salvaron” de una situación adversa.

“Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más”, rememoró Mbappé, señalando la difícil relación con ciertos elementos dentro del PSG.

A pesar de los desafíos, Mbappé insistió en que su paso por el PSG no fue completamente negativo.

“Sería un poco de mala fe venir aquí y escupir, decir que no estaba contento en el PSG, pero es cierto que había cosas de allí que me hacían infeliz”, afirmó, subrayando que su actual felicidad como madridista no implica que haya sido “infeliz” durante su etapa en el club parisino.

