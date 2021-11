Mbappé: '¿Mi futuro? No lo sé todavía; estoy en París y disfruto cada momento'

Francia logró el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en donde buscará revalidar el título que consiguió en la edición anterior, luego de propinar una goliza a Kazajistán en donde Kylian Mbappé fue el gran protagonista.

El delantero del PSG habló sobre su futuro en el futbol y se sinceró al asegurar que aún no sabe si cambiará de equipo ya que está feliz en la capital francesa.

"¿Mi futuro? No lo sé, no lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes", comentó Mbappé en entrevista para TNT Sports Brasil.

Mbappé fue claro con los objetivos del cuadro parisino y destacó que quiere ganar todos los títulos que se disputan.

"Tenemos cierta consistencia en Europa con la final y la semifinal. Pero no estamos del todo satisfechos, queremos hacer historia. ¡Lo único que queremos es ganar! Siempre tengo los mismos objetivos: ¡ganarlo todo! Juego para dos grandes equipos y no podemos escondernos. ¡El objetivo es ganar todo siempre!", puntualizó.

