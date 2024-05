Mascherano sobre el Barcelona: 'Le ha costado seguirle el paso al Real Madrid'

Después de haber finalizado segundos en LaLiga y ser duramente criticados por su eliminación en el resto de las competiciones, Javier Mascherano tiene claro que el Barcelona se encuentra en un proceso de recuperación por la salida de piezas importantes como lo fue Messi.

En el evento de final de temporada de LaLiga, Mascherano tiene claro que el conjunto blaugrana pasa por momentos complicados, pero por instantes de la temporada logró estar compitiendo con el Madrid: "Obviamente ha sido una temporada difícil para el Barcelona, siempre lo es cuando no puedes conseguir el objetivo y lo termina consiguiendo tu rival, como lo es el Real Madrid, le ha costado por momentos seguirle el paso al Real Madrid, el Barca lo ha conseguido llevar en un momento de la temporada, pero después en el último tercio de temporada le ha costado".

En la hora director técnico de la Selección de Argentina Sub 23, señaló que el estado actual del club puede deberse a que se encuentra recuperando de la salida de sus grandes estrellas: "Creo que obviamente el vacío de la era post Messi se va a sentir, Messi ha sido tan grande para el Barcelona qué bueno que a día de hoy todavía es un equipo que se está reconstruyendo no solamente de la salida de Leo sino de la salida de Jordi Alba, Piqué, que en esta última etapa han sido muy importantes".

¿Messi en París 2024?

Finalmente, Javier Mascherano habló sobre la posibilidad de que Messi forme parte de la Selección de Argentina Sub 23 que estará participando en los juegos Olímpicos de Francia: "Es un poco lo que comenté anteriormente, estamos hablando con muchos jugadores, a día de hoy no podemos dar la certeza de quién va a estar y quien no, así que nada, nos tomaremos todo este mes de junio para terminar de definir"

