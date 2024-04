Mascherano "aprueba” a Rafa Márquez para dirigir al Barça: “Si lo eligen es por sus cualidades”

El FC Barcelona, que apuntaba a tener su segundo aire con Xavi Hernández, terminó quedándose con las manos vacías después de haber quedado eliminado de la Champions y de caer en El Clásico frente al Real Madrid.

Luego de las derrotas del equipo catalán, a pesar de que Xavi se replantea su futuro frente al cuadro culé, los nombres que rondan la cabeza del exjugador del Barcelona han comenzado a tomar fuerza, siendo el de Rafael Márquez el que parece tomar ventaja de cara a la siguiente temporada.

Tras la derrota frente al Real Madrid, Javier Mascherano (entrenador de la Selección Argentina Sub-23) aseguró que si terminan eligiendo a Rafa sobre Xavi es por sus cualidades, aunque también comentó que no ha visto trabajar al ahora técnico mexicano.

"XAVI AGARRÓ UN EQUIPO QUE NO ESTABA BIEN" Javier Mascherano dijo que es una lástima que Xavi no siga en el Barcelona y habló sobre la posible llegada de Rafa Márquez al banquillo. El reporte con @CapsNarrador#CentralFOX pic.twitter.com/rLKk4RYvGj — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) April 22, 2024

“Rafa ha sido un jugador muy importante en el Barcelona. Está trabajando ahí en el club... no sé cómo trabaja porque no lo he visto nunca trabajar, no lo he tenido... pero si lo terminan eligiendo, es porque le ven cualidades para ser el entrenador del primer equipo del Barça”, comentó Mascherano en el Watch Party que LaLiga organizó el pasado domingo en la CDMX.

Rafa Márquez dirige al Barcelona B, la directiva catalana pretende renovar el contrato del mexicano luego de que, en su primera temporada, estuviera peleando el ascenso a la segunda división española, por lo que ha tomado fuerza para sustituir a Xavi Hernández.

