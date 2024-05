Marco Fabián será presidente y futbolista del FC Rangers de Andorra; busca llevar mexicanos a Europa

El canterano de Chivas, Marco Fabián inició una nueva etapa en su carrera, ahora como presidente del FC Rangers de la Segunda División de Andorra, donde además tendrá actividad como futbolista en la búsqueda de ascender a su equipo al máximo circuito del futbol.

De igual manera, con el apoyo varios mexicanos, Marco Fabián espera establecer a su equipo en el máximo circuito y posteriormente brindarle el apoyo a futbolistas mexicanos a tener actividad en el Viejo Continente.

“La oportunidad surge porque después de que salí de Mazatlán me vine para Andorra y bueno estando acá antes de regresarme me llegó una oportunidad de ser parte de este nuevo equipo, este nuevo proyecto que tenían ahí este en una situación complicada financieramente y bueno se nos pasa la junta directiva del equipo, se compran ahí así que el equipo la mayoría de las acciones y bueno junto no estoy yo solo estoy junto con dos socios que también son mexicanos y estamos tomamos una decisión muy importante.

Este caso obtener un equipo profesional en Europa no es nada fácil es una tarea complicada, el principal objetivo de todos fue el jugar en el futbol de Europa, sabemos todos que es un sueño y que la posibilidad a veces para México no es tan fácil, quiero esa misma oportunidad hacerse las muchísimo más fácil a todos los talentos a los jóvenes mexicanos”, señaló.

Después de colocarse en el segundo sitio de la tabla general, FC Rangers jugará la promoción por el ascenso a Primera División ante club Carroi, por lo que, Marco Fabián se registró como jugador en el equipo, con la finalidad de apoyar a sus jugadores en la búsqueda del ascenso, sin embargo, serán los únicos juegos en los que tenga actividad, ya que después de ello continuará como presidente.

“Hay una situación curiosa porque por tener yo la residencia tomo el mando de ser presidente del equipo para empezar a organizar todo y de último momento como yo estoy en un parón en la Major Arena Soccer League y pues se da la posibilidad de poderme registrar y poder ayudar a mi propio equipo como jugador, estoy físicamente muy bien, no he parado, tengo la posibilidad de jugar este partido y ver qué podemos hacer entonces así está la situación por ahora".

Específicamente yo en lo personal, es solamente para estos partidos, al término de esta temporada asumiré mi rol completamente como presidente y como accionista del equipo, y a nivel personal ya veré si estoy entre la reestructuración del equipo, veremos, ya hay mucho trabajo que hacer, y sobre todo por los objetivos que tenemos”, concluyó.

FC Rangers cuenta con diferentes mexicanos en sus filas, ya que Marco Fabián Vázquez, padre del ex futbolista de Chivas estará como director técnico del equipo, al igual que Iván Ramírez como preparador físico, además de siete futbolistas mexicanos entre los que destacan los nombres de Armando González, Víctor Alcaraz, Alan Arriola.

FC Rangers y Marco Fabián disputarán el pase a la Primera División de la Liga de Andorra, el juego de ida será este sábado 25 y el encuentro de vuelta el miércoles 29 de mayo, ambos partidos se jugarán a las 12:30 horas.

