Maradona: Futbolista española se negó a guardar un minuto de silencio en honor al Pelusa

Diego Armando Maradona recibió multiples homenajes tras su muerte, sin embargo este domingo la futbolista Paula Dapena del Viajes Interrías FF se negó a guardar un minuto de silencio por el Pelusa.

Paula salió al campo con la decisión de guardar el minuto de silencio, sin embargo de último momento decidió no hacerlo, pues era algo que iba contra sus convicciones.

"Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador", dijo a Pontevedra Viva.

"Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda", finalizó.

La imagen de la jugadora del equipo español dio la vuelta al mundo por su significado y por la crítica que hizo hacia Maradona.

