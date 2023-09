Mapi León y Patri Guijarro abandonan concentración de la Selección Española Femenil

María Pilar León y Patricia Guijarro, jugadoras españolas, abandonaron la concentración de la selección femenina de futbol en el complejo Oliva Golf de Valencia.

Ambas deportistas, quienes militan en el Barcelona Femenil, no serán sancionadas, tal y como se acordó después de la negociación mantenida hasta las cinco de la madrugada entre el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, las internacionales y miembros federativos.

“Es una realidad que la situación para mí y para Patri es diferente al resto de compañeras, ya sabemos que no han sido las maneras de volver, al final no estamos en condiciones de decir ‘ahora vuelves’, no, esto es un proceso”, señaló Mapi León a la prensa.

Las otras 21 futbolistas convocadas, viajarán a Suecia para disputar el primer encuentro de la Nations League, en el cual la selección campeona del mundo se juega la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

Asimismo, las futbolistas tienen el compromiso del Gobierno de que se darán los profundos cambios estructurales que demandan. Esto supone que el secretario general federativo, Andreu Camps, sea destituido.

PATRI GUIJARRO y MAPI LEÓN ABANDONAN la concentración de la SELECCIÓN ESPAÑOLA. "Estamos contentas de que se estén produciendo cambios y apoyamos a nuestras compañeras". "Nuestra situación es diferente al resto de jugadoras". @DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/g3PXtmdhRY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2023

