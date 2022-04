Manchester City: Fernandinho abandonará el club a final de temporada

Fernandinho, que juega en el Manchester City desde 2013, abandonará el club a final de temporada, una vez concluya el contrato que vincula a ambas partes.

El centrocampista brasileño confirmó en rueda de prensa que no renovará su contrato, que vence el próximo 30 de junio, y que su intención es marcharse a Brasil para seguir jugando allí.

"Quiero jugar la temporada que viene. Iré a Brasil, seguro. Decidiré con mi familia, que es lo más importante para mí", dijo Fernandinho.

A sus 36 años -cumplirá 37 en mayo- el brasileño ha ganado cuatro Premier League, seis Copas de la Liga y una FA Cup con el conjunto celeste. Su objetivo es marcharse de Mánchester con la conquista de la Champions League, el título que le falta al City.

La salida de Fernandinho pilló por sorpresa a su entrenador, Pep Guardiola, que dijo no saber nada de la intención del centrocampista.

"No tenía ni idea. Me estáis dando la noticia vosotros. No lo sabía. Veremos qué ocurre. Para mí es muy importante, le preguntaré", apuntó Guardiola.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO DE MADRID: GUIDO RODRÍGUEZ, OPCIÓN DEL ATLETI PARA SUPLIR LA BAJA DE HÉCTOR HERRERA