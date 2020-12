Luka Romero confesó que le dio pena saludar a Lionel Messi

Luka Romero tuvo la gran oportunidad de saludar a Lionel Messi en un partido entre Mallorca y Barcelona, aunque el juvenil confesó que le dio pena hablarle.

"Lo vi a Messi el día que jugamos contra el Barcelona, pero no me animé a saludarlo", mencionó para El Clarín de Argentina.

Sobre las comparaciones con La Pulga, el nacido en México prefiere se reconocido por su propia historia: "Me alegra que me comparen con Messi, pero prefiero ser Luka Romero y formar mi propia historia en el futbol".

De igual forma, Romero contó que alguna vez, Messi se acercó para tomarse una foto, cuando apenas tenía cinco años.

"Se levantó de la mesa en la que estaba comiendo para venir a hacerse una foto conmigo. No sé si Messi sabe algo de mí. La próxima vez voy a ver si me animo a saludarlo", contó.

Por último, el jugador de 16 reiteró su deseo de representar a la Selección Argentina, y no a lq mexicana.

"La Argentina fue la que primero se fijó en mí y me llamó. Me gustó mucho cuando estuve y voy a estar en la Selección hasta que no me quiera más. Fui a una reunión con España porque por respeto siempre hay que escuchar a todo el mundo. Pero les agradecí y les dije que quería estar en la Selección Argentina. De México también me llamaron y fuimos a una comida, pero también les dije lo mismo", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: LUKA JOVIC PODRÍA LLEGAR AL WOLVERHAMPTON PARA CUBRIR LA BAJA DEL MEXICANO