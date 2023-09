Luis Rubiales presentó su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Futbol, esto tras varias semanas de polémica por haber besado a Jennifer Hermoso en la celebración por el título español en el Mundial Femenil de 2023.

Rubiales señaló que también presentó su renuncia como vicepresidente de la UEFA, donde Aleksander Ceferin le había mostrado su apoyo, hasta hace unos días donde señaló que no suspendería a Luis porque la FIFA ya había tomado esa medida.

El ahora expresidente de la RFEF explicó que, tras la sanción de la FIFA, de suspenderlo 90 días de su cargo, iba a ser imposible que regresara a trabajar, por lo que también fue un punto fundamental para presentar su dimisión a su cargo.

“Hoy he transmitido a las 21:30 horas (de España) al Presidente en Funciones, D Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido.

“Tras la veloz suspensión realizada por la FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al futbol español”, se lee en el comunicado de Luis Rubiales.

El beso a Jennifer Hermoso no había sido impedimento para que Luis Rubiales presentara su denuncia, de hecho, él había expresado en la Asamblea Extraordinaria que fue 'espontáneo y muto', pero la jugadora de Pachuca Femenil ha repetido en varias ocasiones que se sintió agredida.

Sin embargo, Rubiales señaló que estar al mando de la RFEF fue un privilegio para él y que, otro punto a destacar para hacerse a un lado, es la candidatura de España y Marruecos por ser sedes del Mundial de 2030.

“Ahí está la gestión de mi equipo y, sobre todo, la felicidad que me llevo por el enorme privilegio de estos más de 5 años al frente de la REFEF. No quiero que el futbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada.

“Tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo”.

“Yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale”, fue la explicación de Luis Rubiales sobre el beso que le dio a Jenni Hermoso en las celebraciones por el título español, pero Hermoso interpuso una demanda en contra de Luis toda vez que se sintió agredida por el acto.

Las Selecciones Españolas, tanto Femenil como Varonil; varios capitanes, jugadores y entrenadores de equipos de la Primera y Segunda División de España; equipos internacionales; jugadoras internacionales y ligas del todo el mundo mostraron públicamente el rechazo a la actuación y declaración de Rubiales al cerca del tema.

Sin embargo, Luis Manuel señaló que “debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca”, al mismo tiempo donde compartió que su familia ha pasado por momentos difíciles.

“Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, asó como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad esta imponiendo.

“Desde aquí transmito a todos los trabajadores, asambleístas, federativos y gente del futbol en general, un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte. Gracias a todo los que me han apoyado en estos momentos”, finalizó el comunicado de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol.

