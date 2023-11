Luis Chávez reveló la razón de su fichaje fallido con Feyenoord

Luis Chávez anotó su segundo gol en Rusia el pasado fin de semana y comienza a ser un titular indiscutible con el Dinamo Moscú. Ahora, tras tres meses en Europa, el mexicano habló sobre su salida del futbol mexicano.

El volante dio detalles sobre la oferta que tuvo por parte del Feyenoord, misma que al final no se pudo concretar por la falta de un acuerdo entre los dos equipos. En entrevista para Diario AM, Chávez reveló su descontento con los Tuzos por no facilitar su salida.

“Fue el último día (la oferta del Feyenoord). Al momento había lanzado una oferta y Pachuca quería un poco más y en lo que Feyenoord buscaba de dónde sacar el dinero dijeron que no, que ya no había tiempo y que iban a esperar”, reveló el mexicano.

De acuerdo con reportes de Fox Sports, el conjunto de Rotterdam ofreció 5.5 millones de euros, lo que representaba 1 millón menos de lo esperado por el club hidalguense. Este desacuerdo evitó la llegada de Chávez a Países Bajos.

Al final, Luis Chávez pagó su propia cláusula de rescisión y terminó fichando con el Dinamo Moscú previo al cierre de mercado.

