Liverpool: Trent Alexander-Arnold renovó hasta 2025 con el club 'red'

La temporada 2021-22 de la Premier League está por comenzar, es por esto que los equipos como el Liverpool comienzan a renovar a sus jugadores clave, en este caso el lateral derecho de 22 años, Trent Alexander-Arnold.

Es por esto, que Arnold fue renovado con el club inglés hasta el 2025, por lo que podría estar cerca de cumplir una década desde su debut en primera, ya que el británico debutó en el 2016 con el Liverpool.

"Me siento honrado de esta oportunidad y de que el club me demuestre la confianza para renovar, así que no me lo he pensado dos veces", asegura Alexander-Arnold después de que se anunció el nuevo contrato con los 'Reds'.

Además, Arnold tiene 179 partidos cumplidos con el equipo y es una de las piezas fundamentales del club, ganándole en su debut la titularidad a Nathaniel Clyne y consiguiendo una Premier League y una Champions League de la mano del técnico aleman, Jürgen Klopp, situación que también lo ha llevado a la selección inglesa.

“Es el único club que he conocido, así que estar aquí por tanto tiempo y renovar para estar aquí por más tiempo es increíble para mí y para mi familia", finalizó el jugador inglés, dejando en claro su futuro en el Liverpool.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: J.J. MACÍAS: VOLVIÓ A JUGAR COMO TITULAR CON EL GETAFE