Lionel Messi tuvo fe de coronarse en Qatar 2022: "Sabía que Dios me iba a regalar un Mundial"

Una de las imágenes más impactantes en la carrera de Lionel Messi fue aquella en Maracaná, cuando tras perder la Final de Brasil 2014 contra Alemania se quedó observando la Copa del Mundo, deseándola y en ese momento muchos perdieron la fe en que la ‘Pulga’ podría coronarse en un Mundial.

Llegó 2018 y la eliminación contra Francia solo hizo que ese pensamiento creciera más, pero Lio nunca perdió la fe, pues sabía que su cita con la historia estaba escrita en Qatar 2022, ya que aseguró que Dios le tenía guardado esto.

"Hablo con Dios siempre, le agradezco, le pido por el bienestar de mi familia, de mis seres queridos. Lo había dicho una vez, creo que fue antes del 2014, yo sé que Dios me va a regalar un Mundial. Después pasó lo de Brasil. No sé por qué, lo sentía. Sentía que él tenía guardado esto para mí y estaba esperando el momento.

Y creo que no hay mejor momento que este, como la Copa América. Creo que, si hubiera tenido que elegir el momento, hubiera elegido este: al final de mi carrera, cerrando el círculo. Se lo agradezco todos los días de mi vida, por todos los logros que me dio siempre, no solo a nivel profesional. No me puedo quejar de nada ni pedir nada más", señaló Messi en entrevista con ESPN.

Ahora a sus 35 años, Messi puede haber presumido de haber ganado todos los títulos posibles en el futbol mundial y aunque no ha hablado de retiro, puede decir que ya le cumplió al futbol y el futbol le hizo justicia.

